"La relance éco" : le mois d'août sera exceptionnel pour les gîtes de France de la Sarthe

Les propriétaires de gites de France de la Sarthe passent un bel été. Avec les deux mois de confinement, les établissements avaient enregistré en moyenne une baisse de 80% de leur fréquentation au printemps. Mais depuis l'été, les touristes ont répondu présents et sont même plus nombreux que l'année dernière. Une clientèle 90% française qui reste en moyenne une semaine dans les gîtes.

Des chiffres bons en juillet et encore meilleurs en août

"Le mois de juillet a été très positif" souligne Virginie Hardonnière, la directrice des gîtes de France de la Sarthe. "Nous n'avons jamais eu un taux de fréquentation aussi important. L'année 2019 avait déjà été une très bonne année, et pour cette année, on enregistre une hausse de 10%. C'est très positif pour juillet. Juin a été forcément beaucoup plus compliqué en raison du report de tous les événements liés aux 24h du Mans. Cela représente 40% de clients en mois sur cette période. Pour cet été, la clientèle est à 90% française et reste en moyenne une semaine".

"Ce qui nous fait encore plus plaisir" rajoute Virginie Hardonnière, la directrice des gîtes de France de la Sarthe, "c'est que les chiffres pour le mois d'août sont également très bons avec pour le moment un taux de réservation en augmentation de 25% par rapport à l'année dernière. Le mois d'août sera vraiment exceptionnel pour le département de la Sarthe".

Les gîtes de France de la Sarthe qui avaient une piscine ont été pris d'assaut cet été; illustration d'un gîte de Maigné - @gîtesdefrance72

Bientôt de nouveaux gîtes en Sarthe avec des piscines

"Nous avons également plus de demandes de propriétaires qui veulent de label gîtes de France" poursuit Virginie Hardonnière, la directrice des gîtes de France de la Sarthe. Il y a de très belles propriétés et plusieurs ont des piscines. Et cette année, on s'est vraiment rendu compte que nos établissements proposant une piscine sont partis très vite. Donc, cette offre avec une piscine nous tient à cœur parce qu'elle correspond à une demande très forte des clients".

