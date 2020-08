"La relance éco" : Le Mondial air ballon de Chambley prépare son édition 2021

Malgré la Covid-19, le plus grand rassemblement de montgolfière du monde entend bien maintenir son édition 2021, et table sur une amélioration de la situation sanitaire. C'est maintenant que tout se joue, explique l'organisateur Philippe Buron-Pilâtre.

Comme un pied de nez au coronavirus, l'édition 2021 du Mondial air ballon se prépare en ce moment : "Nous avons retardé un peu l'annonce de l'ouverture des inscriptions, affirme l'organisateur Philippe Buron-Pilâtre, on voyait que toutes les autres manifestations de montgolfière de 2020 étaient repoussées. Mais il faut bien préparer les choses avant, pour que les pilotes qui viennent de loin puissent organiser leur venue. On a ouvert le 23 juillet, mais c'est un petit peu inquiétant car on espère que ce ne sera pas la même situation l'année prochaine".

Une organisation millimétrée

Il faut anticiper pour organiser cet évennement, du 23 juillet au 1er août l'année prochaine : "Dès la fin d'une édition, 15 jours après, on redémarre, explique Philippe Buron-Pilâtre. Un an avant, c'est déjà le moment où il y a plein d'activité, refaire le fichier, relancer les clients, préparer toutes les maquettes pour imaginer ce que va être l'édition à venir".

L'organisateur est cependant formel, l'édition 2021 se déroulera uniquement si la situation sanitaire s'améliore : "On n'a pas dans l'idée de préparer spécialement une manifestation qui se déroulerait avec la covid. Si l'épidémie existait encore, il n'y aurait pas de pilotes qui viendraient du monde entier, donc il n'y aurait pas d'événement".

Donner un "coup de boost" dans ce contexte morose

Pour cette nouvelle édition, le Mondial air ballon a choisi le slogan "Hissez haut!", comme la chanson Santiano de Hugues Auffray : "Pour donner un coup de boost, on promet aux gens d'aller au delà des nuages, les nuages un peu noirs qui sont actuellement en 2020, donc on va aller très haut"