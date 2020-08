"La Relance Éco" : un bel été pour le musée de la Chemiserie et de l'élégance masculine d'Argenton-sur-Creuse

Le musée de la chemiserie et de l'élégance masculine a connu une très belle influence pour les mois de juillet et d'Août 2020

La plupart des hôtels, restaurants, théâtres ou encore festivals, ont été frappés de plein fouet suite à la crise sanitaire et économique. Le musée de la Chemiserie à Argenton-sur-Creuse est l'exception qui confirme la règle, surtout en ce qui concerne les mois de juillet et d'août en terme de fréquentation, comme le confirme Nathalie Gaillard la directrice du musée : "Alors qu'en mai et en juin, nous n'avons pas eu beaucoup de monde, dès le mois de juillet on a vu arriver des touristes du département et de la région. Les discours sur le fait de découvrir sa région ou son département ont été entendus. Du coup les gens ont été curieux de visiter ce qu'ils n'avaient pas encore visité."

Nathalie Gaillard, la directrice du musée de la chemiserie et de l'élégance masculine d'Argenton-sur-Creuse © Radio France - Sylvain ROGIE

Le musée de la Chemiserie et de l'élégance masculine est un lieu de mémoire pour une industrie textile très importante au XIXe sièc En fait, Argenton-sur-Creuse était spécialisé dans la chemise masculine. Ce musée à ouvert ses portes en 1993 sous l’impulsion de Jean René Gravereaux, ancien industriel local, entouré de sa femme Solange Gravereaux et d'anciennes employées qui ont crée une association en 1982.

Le mois de juillet a été très bon en terme de fréquentation : "On a dépassé les 930 voir 950 visiteurs, c'est très très bien. Sur les deux années précédentes, nous avions accueillis à peine 600 visiteurs. Il faut dire aussi que notre grand jeu d'enquête à l'intérieur du musée connait un véritable succès", explique la directrice du musée de la Chemiserie et de l'élégance masculine. C'est une véritable bouffée d'oxygène en terme de chiffre d'affaire en juillet et en août pour ce musée qui est géré par la communauté de commune Eguzon, Argenton Vallée de la Creuse. A noter aussi que la boutique du musée fonctionne très bien avec la vente de chemises Lordson.

Ce musée né dans les années 80 a été ouvert en 1993 sous l’impulsion de Jean René Gravereaux. © Radio France - Sylvain ROGIE

Le musée de la Chemiserie et de l'élégance Masculine est ouvert en été du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30, et à partir du 1er septembre de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. L'entrée est fixée à 5 euros.