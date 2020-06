La relance éco : Le musée de la course landaise à Bascons rouvre ses portes le 2 juillet

Elle fait partie de nos vies, de nos traditions... La course landaise a son musée, et c'est à Bascons que vous pourrez en apprendre plus sur cet art si singulier, si émouvant. Après plus de 3 mois de fermeture forcée, le musée de la course landaise s'apprête à rouvrir ses portes.

Situé à Bascons dans les Landes (entre Mont-de-Marsan et Grenade-sur-l’Adour), le musée qui lui est entièrement consacré propose à ses visiteurs les clés pour décrypter et apprécier ce spectacle particulier. Des panneaux pédagogiques, des vidéos, des explications orales … tout est mis en œuvre pour leur permettre d’en connaître les moindres facettes.

Le site Nature et Découverte de Bostens

Le site Nature et Découverte a été créé et développé au sein du quartier de Bostens. Il comprend la Chapelle Notre Dame de la Course Landaise. Réalisée en pierre dite coquillière grise du pays, son édification remonterait au XVème siècle. Elle est dédiée à Marie-Madeleine, qui y est d’ailleurs toujours célébrée aux alentours du 22 juillet lors de la fête du quartier. Les quartiers évangélistes y sont peints sur les murs de la nef. Elle est désormais le lieu d’un pèlerinage annuel des coursayres, le jour de l’Ascension, marqué par une célébration en musique et un hommage posthume rendu à une personnalité marquante de notre pratique ancestrale. Jouxtant la chapelle, se trouve le Musée de la Course Landaise, seule structure publique consacrée uniquement à cette pratique. Il se veut être une vitrine de cette tauromachie.

Après plus de 3 mois de fermeture forcée, le musée de la course landaise rouvrira ses portes le 2 juillet prochain.