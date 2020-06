La relance éco : Le musée de la dame à Brassempouy accueille de nouveaux ses visiteurs

La vie reprend son cours depuis que nous sommes déconfinés. Il est dorénavant possible de retourner au musée. A Brassempouy, vous pouvez en apprendre plus sur la préhistoire en vous rendant au musée de la Dame.

Le PréhistoSite de Brassempouy se compose de plusieurs espaces dédiés à la vie de nos ancêtres durant la Préhistoire, la Maison de la Dame et l’ArchéoParc. Sur un site incontournable dans les Landes, vous voyagerez à travers 29000 ans d'histoire. La Maison de la Dame est un espace muséographique consacré aux découvertes préhistoriques effectuées depuis la fin du 19ème siècle dans la grotte du Pape. Ce site a livré la plus importante collection française de statuettes féminines en ivoire. La plus connue d'entre elles est la Dame à la capuche. Une sculpture en ivoire de mammouth vieille de 29000 ans.

S'émerveiller en visitant l'ArchéoParc de Brassempouy

La visite de l'ArchéoParc permet de compléter celle du musée. Tous les jours, dans un écrin de verdure, chacun peut s'essayer à la chasse préhistorique et découvrir les gestes de nos ancêtres au travers de démonstrations comme la taille du silex ou l'allumage du feu. Enfin, la balade dans l'ArchéoParc propose une véritable immersion dans l'univers de la Préhistoire grâce à la reconstitution de couverts végétaux ainsi que des animaux de cette période glaciaire qui a vu naître la Dame de Brassempouy.