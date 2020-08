La relance éco : à Limoges, le musée de la porcelaine Adrien Dubouché a attiré les touristes

A Limoges, le musée national Adrien Dubouché a profité de la saison touristique cet été avec une légère augmentation de fréquentation. Une bonne nouvelle inattendue pour Delphine de Boisséson, la responsable du service des publics et de la communication du musée : "Les visiteurs ont été 8% plus nombreux en juillet et 2% en août, par rapport à 2019."

Les visiteurs sont principalement français, contrairement aux autres années. "On a eu beaucoup de résidents hors Nouvelle-Aquitaine, ce qui était un peu une surprise, on pensait que ce serait un public plus local", s'étonne Delphine de Boisséson.

Quelques nouveautés pour attirer les visiteurs

Et pour attirer ces nouveaux touristes, le musée a mis en place de nouvelles visites : "pour les publics locaux, on avait deux visites. L'une 'sortir du musée', uniquement en extérieur et des 'insolites', qui permettaient aux visiteurs qui viennent régulièrement de découvrir d'une autre manière les collections", développe la responsable du service des publics et de la communication du musée.

"Après la période qu'on a tous vécu, c'était important de renouveler, de proposer de nouvelles visites, une nouvelle lecture des collections aussi. Ça a été apprécié des visiteurs qui viennent régulièrement", explique Delphine de Boisséson. Pour le musée, c'était un moyen d'attirer du public tout en faisant redécouvrir le musée aux limougeauds.

Il y a aussi des visites plus traditionnelles comme "chef d'oeuvre, qui est une collection d'une dizaine de chef d’œuvres du musée. Et puis une autre, porcelaine de Limoges." Ces deux visites sont plutôt dédiées aux visiteurs qui viennent au musée ou dans la région pour la première fois.

Le musée Adrien Dubouché prépare déjà sa prochaine exposition temporaire qui aura lieu en juin 2021. La programmation culturelle "devrait sortir mi-septembre avec pleins de rendez-vous", précise Delphine de Boisséson.