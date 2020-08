La relance éco : le musée Unterlinden de Colmar se réinvente, pour reconquérir le public

Depuis sa réouverture le 22 juin, le musée Unterlinden de Colmar retrouve très doucement ses visiteurs. Les habitués, comme les Français, les Allemands ou les Suisses ont retrouvé le chemin du musée. Mais les groupes manquent beaucoup, pour booster encore plus la fréquentation.

55% de visiteurs en moins par rapport à l'année dernière

Il reste encore des efforts à faire, souligne Thierry Cahn, le président de la société Schongauer, qui est chargée de la gestion du musée Unterlinden. "Toutes les agences de voyage et de tourisme, ont annulé les groupes qui s'étaient inscrits, or, les groupes, c'est un peu notre fond de commerce". C'est donc 55% de visiteurs en moins, par rapport à l'année dernière, à la même époque Pour amortir le choc, un coup de pouce des collectivités locales est attendu, par les responsables du musée.

Un "parcours bien être", pour visiter le musée autrement

Pour attirer les visiteurs, un "parcours bien-être" a été mis en place. Il permet de découvrir ou redécouvrir les œuvres autrement. Le cloître est ouvert aux visiteurs, où des transats ont été installés et ça plait beaucoup. Le musée est aussi plus ludique, c'est la conservatrice du musée Pantxika de Paepe qui a installé ce nouveau concept et cette nouvelle forme de visite.

Des bulles explicatives, près du retable d'Issenheim © Radio France - Guillaume Chhum

Le retable d'Issenheim, le chef d'oeuvre de Mathias Grunewald, n'échappe pas à cette nouvelle forme de visite. "Le parcours est fléché et on a installé des petites bulles de BD, pour donner des informations sur l'oeuvre, très simplement," explique Pantxika de Paepe.

Le musée Unterlinden de Colmar se réinvente, pour attirer de nouveaux visiteurs, dans cette période délicate pour les lieux culturels.

