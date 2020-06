La relance eco : le pain et les biscuits de Belledonne vendus en vrac ont souffert de la crise sanitaire

La société Belledonne basée à La Rochette fabrique des biscuits, du pain, des cakes, des brioches, du chocolat bio. Ils sont comemrcialisés en grande partie en vrac, donc sans emballage, essentiellement dans les épiceries, Pour ces produits comme pour le pain vendu à la coupe et au poids, les ventes ont chuté au plus fort de la pandémie du coronavirus. En revanche pour d'autres gammes, les ventes ont très fortement augmenté.

La grande distribution a enregistré une hausse des ventes de produits alimentaires de 26% depuis mars, l'avez-vous aussi vu sur vos produits ?

Bruno ANQUETIL, fondateur et dirigeant de Belledonne: Les consommateurs ont tous mangé à la maison en famille, trois repas par jour. Donc il y a eu plus d'achats au niveau des épiceries et de la distribution. Nous sommes dans des métiers où les gens ont beaucoup fabriqué à la maison. Nous avons vendu moins de ces produits finis puisque les gens se sont remis à cuisiner.

Vous vendez beaucoup de pains et de biscuits en vrac. Les consommateurs ont continuer à les acheter pendant le confinement ?

Bruno ANQUETIL : Les consommateurs se sont trouvés détournés des produits vrac pour plus raisons: ces produits demandent du personnel pour tenir les rayons en magasin. Cela n'a pas été facile de tenir ces rayons. Ensuite, il fallait faire ses cours en un temps recors. Or prendre un sachet, une pince, se servir soit même c'est plus long. Et puis peut-être que les produits non emballés ont amené une crainte. Ce qui fait que les gens s'en sont un petit peu plus détournés. Nous fabriquons 70 à 80 de nos gammes pour la duistributions assistée ou le vrac. Voilà toutes les rasions qui font que nous avons été impactées par la crise

Au final, chiffre d'affaires en baisse ou tout cela s'est équilibré ?

Bruno ANQUETIL : On a heureusement des familles de produits pré-emballés. Nous fabriquons du pain de mie, et on a vu nos volumes multipliés par deux et demi. On a des familles de pain avec une production multipliée par trois, nos ventes de tablettes de chocolat ont été multipliées par deux. Disons qu'au lieu de profiter de la hausse de la consommation des ménages, ça s'est à peu près équilibré.

Est-ce que l'avenir est de nouveau aux produits emballés ou les bonnes habitudes vers moins d'emballage reviennent ?

Bruno ANQUETIL : Ça revient. Les commandes sur les produits de biscuits sont reparties très très nettement à la hausse. Pour moi l’emballage n'a pas d'avenir. Nous allons continuer dans ce sens.

