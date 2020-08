La relance éco : Le parc "Bias Aventure" propose de l'accrobranche, du quad, du quick flight...

Dans un lieu enchanteur, en pleine nature sauvage et préservée, à seulement 10 min de Mimizan et 5 min de l'océan.

Le Parc "Bias aventure" propose des parcours baby à partir de 2 ans, parcours tyroliennes, passerelles, pont de singe, slack line, saut dans le vide de 18 m... Ces parcours sont adaptés pour les enfants et sportifs amateurs de sensations fortes.

Plusieurs parcours pour tous les âges