La relance éco : "Le Parc de Fred" à Saint-Paul lès Dax, des animations de 1 à 99 ans !

Le Parc de Fred à Saint-Paul-lès-Daxpropose des loisirs/activités indoor pour toute la famille. Une partie pour enfants de 1 à 10 ans avec structures gonflables, parcours d'aventure. Et à partir de 11 ans, pour les ados et adultes, un espace de jeux en réalité virtuelle, salle d'arcade.

Espace de 1 à 10 ans : les jeux gonflables

C'est dans un parc d'attractions intérieur sécurisé de plus de 500 mètres carrés que vos enfants seront accueillis. Un espace de jeu qui accueille les enfants de 1 à 10 ans. Pour le bonheur et la joie des petits, au Parc de Fred on s'amuse et on se défoule à volonté.

Espace de 10 à 99 ans : la réalité virtuelle

Explorez tout ce qui vous entoure, dépassez vos limites. Vous allez vivre une expérience d'immersion totale. Plongez dans les fonds marins, vivez votre moment de détente dans un espace de zénitude. 5 box sont à votre disposition.