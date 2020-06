La relance éco : le parc des Campaines à Accolans dans le Doubs rouvrira fin juin

Entre la théorie et la pratique, il y a souvent un monde d'écart. Alors que le gouvernement a décidé d'autoriser la rouverture des parcs de loisirs, celui des Campaines à Accolans dans le Doubs n'est pas prêt affirme Nadia Thouret, la responsable et fondatrice de ce parc : "cette rouverture nous a été annoncée le 28 mai, mais le délai est beaucoup trop court pour pouvoir ouvrir le 2 juin car nous avons énormément de choses à réaliser pour accueillir le public en respectant les conditions sanitaires".

Des files d'attentes aménagées et des distributeurs de gel hydroalcoolique

En attendant la rouverture prévue à la fin du mois de juin, les employés du parc des Campaines ont repris leurs activités sur le site. Ils s'activent pour mettre en place les animations et les attractions, avec bien sur à l'esprit le respect des règles sanitaires : "nous allons prolonger certaines files d'attente pour améliorer la distanciation sociale, nous allons également installer des distributeurs de gel hydroalcoolique un petit peu partout. Çà prend du temps, mais nous préférons perdre encore quelques jours pour organiser le mieux l'accueil des visiteurs" insiste Nadia Thouret.

Pas de répercussions sur les tarifs

Entre la perte d'exploitation, le versement des salaires, et l'investissement pour respecter les règles sanitaires, la trésorerie s'étouffe reconnaît la responsable du parc des Campaines. Mais pas question pour autant de faire reporter cette situation sur le portefeuille des visiteurs. "Au niveau des tarifs, on ne changera rien, on fera ce qui était prévu, mais maintenant on attend avec impatience la fin du mois de juin pour faire rentrer l'argent dans les caisses du parc et retrouver le sourire".

Retrouvez la chronique "La relance éco" à 7h15 tous les jours sur France Bleu Belfort Montbéliard

France Bleu Belfort Montbéliard est à vos côtés pour vous accompagner pendant la période de déconfinement. Chaque jour à 7h17, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?