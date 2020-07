La relance éco : le pari sur l'avenir du Chat Noir, à Aubusson

Au 17 mars, pour Gaëtan Dessemond et Sophie Charbonnel, c'était la désillusion : tout juste deux semaines après avoir débuté leur activité, ils devaient fermer à cause du confinement. Le couple a repris les boutique de chaussures du centre d'Aubusson, Au Chat Noir et les 1000 Pattt au 1er mars, une reprise bien préparée et très attendue. Avant que n'arrive l'épidémie.

Pendant cette période difficile, ils ont donc mis en place un système de bon d'achat, dont France Bleu Creuse s'était fait l'écho : via leur site internet, on pouvait payer un acompte, qui serait ensuite déduit d'un achat. L'argent qui arrivait sur le compte en banque du couple leur permettait ainsi de payer les factures qui ne pouvaient attendre, covid-19 ou pas.

Trois mois après la fin de la quarantaine, ils ont retrouvé le sourire. D'abord, parce que le principe des bons d'achats a séduit de nombreux consommateurs, qui ont voulu soutenir les boutiques. Une centaine ont été acheté. "Nous avons aussi reçu des messages de soutiens, qui nous ont fait chaud au cœur", raconte Gaëtan Dessemond. Ensuite, les clients étaient au rendez-vous de la réouverture. Si les ventes ont ralenti au mois de juin, elles repartent à la hausse, avec l'arrivée des touristes.

Pour autant, le Chat Noir n'est pas sorti d'affaire. Les propriétaires ont contracté un lourd emprunt pour effectuer cette reprise d'activité et la crise sanitaire les a fragilisé. "Nous envisageons l'avenir avec optimisme, sinon nous aurions déjà baissé les bras, assure Gaëtan Dessemond. Mais nous restons prudents. Et nous allons tout faire pour que ça fonctionne !"