"La relance éco" - le PDG de Weston estime que "le marque est bien armée pour affronter la crise"

Après le confinement, place au déconfinement et à la relance de l'activité ! "La relance éco", c'est le nom du rendez-vous sur France Bleu Limousin qui, à 7h17 tous les jours, succède logiquement à "tous confinés". Ce rendez-vous vise à illustrer la façon dont l'activité globale repart sur notre territoire.

Ce jeudi, nous prenons des nouvelles de l’entreprise Weston. Après de longues semaines de fermeture totale de ses boutiques et de ses ateliers à Limoges, le fabriquant de chaussures haut de gamme remet la machine en route. En maintenant autant que possible, le travail à domicile. "Toutes les personnes susceptibles de continuer en télétravail, continuent à travailler à partir de chez elles. Toutes les fonctions support et administratives" explique le PDG de Weston Thierry Oriez. Concernant les points de vente, "toutes les boutiques du réseau France ont recommencé à travailler et attendent nos clients. On a déjà commencé a réaliser un certain nombre de transactions" précise t-il.

Reprise progressive dans les ateliers de Limoges

Concernant les ateliers à Limoges, ils ont repris en partie dès la fin avril pour fabriquer des masques de protection. "D'abord pour nous et aussi pour ceux qui en avaient besoin". Et cela va continuer lors des deux semaines à venir précise Thierry Oriez. Pour la fabrication de chaussures, la montée en puissance se veut progressive. "C'est une reprise en 5 vagues. Cela nous permet d'intégrer progressivement de plus en plus de personnel dans les ateliers" explicite le patron de Weston, qui était sur site à Limoges ce mercredi. Des ateliers où les mesures barrières sont opérationnelles. Obligation du port du masque et du lavage de main très fréquent. Mais pas seulement. "Il a fallu réorganiser l'ensemble des flux par des marquages au sol. Séparer certains postes de travail. Apporter le plus d’aération possible entre certains postes" développe Thierry Oriez.

Weston va continuer à fabriquer des masques de protection dans les prochaines semaines - ©Weston

On rentre dans une crise économique dont on a encore du mal à percevoir toute l'ampleur

La grande inconnue restant la clientèle étrangère, très importante pour Weston. Tout le réseau à l’étranger n'est rouvert. Et en Asie, les nouvelles ne sont pour l’instant pas rassurantes. "Le Japon, qui est un pays important pour nous, est reparti dans un confinement partiel. La pluspart de nos boutiques au Japon sont à ce jour fermées" dévoile le PDG de Weston. L'autre inquiétude majeure, ce sont les restrictions de déplacement. S'ils sont maintenus, ils vont forcément impacter le nombre de touristes en France dans les semaines voir les mois à venir. "On s'attend à voir une réduction du flux de touristes sur Paris, qui est une ville absolument essentielle dans la construction de notre chiffre d'affaire" explique le Thierry Oriez, pour qui la marque va devoir s'adapter. Grâce à la digitalisation mais aussi par la préparation des rendez-vous avec les clients en amont, par téléphone, pour les rassurer.

Des perspectives peu rassurantes car selon lui, "on rentre de toute façon dans une crise économique dont on a encore du mal à percevoir toute l'ampleur." Mais le positionnement de Weston le pousse, malgré tout, à l'optimisme. "Cela fait de nombreuses années qu'on prône le moins consommé mais le mieux consommé. Et le consommé le plus proche de soi. Et Weston, ce sont des produits fabriqués en France, avec des matières premières qui proviennent très principalement de tanneries française" rappelle t-il. Alors forcément, si le fameux "monde d'après" va dans le sens d'une consommation plus intelligente et plus éco-responsable, "plus responsable tout court" ajoute Thierry Oriez, cela le rend optimiste et lui fait dire que "la marque et ses produits sont bien armés pour affronter cette crise."