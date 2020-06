La relance éco : le plan média du Cap d'Agde pour sauver sa saison estivale

Chaque jour, France Bleu Hérault s'intéresse à la reprise économique dans le département après la période de confinement. Ce matin le directeur de l'office de tourisme du Cap d'Agde évoque la campagne média mise en place pour relancer l'activité touristique cet été.

Plus de 51 % des français vont partir en vacances cet été. Le tourisme de proximité sera le choix numéro 1 donc le Cap d'Adge a une carte à jouer

Un spot sur BFM TV

200 000 euros c'est le coût de ce plan de communication décliné à la télé (le spot de 20 secondes est diffusé sur BFM TV jusqu’au 4 juillet en 100 % prime : entre 6h et 8h et entre 18h et 22h30), à la radio ( France Bleu), dans la presse régionale ( Midi Libre) et sur le web. Elle se déploie sur les principaux bassins de clientèle que sont le département de l’Hérault, les régions Occitanie, Rhône-Alpes (Lyon Grenoble) et Auvergne (Clermont-Ferrand) et l'Ile de France.

Le slogan : "Pour vos vacances, gardez le Cap".

L'office de tourisme a travaillé avec l'agence montpelliéraine Wonderful pour réaliser un spot publicitaire et des visuels qui mettent en avant les atouts de la station balnéaire : la mer, le soleil, la plage, la randonnée, le patrimoine, la nature...

On veut que le consommateur se dise, la destination de rêve cet été c'est le Cap d'Agde, Christian Bèzes directeur de l'office de tourisme

Le visuel de la campagne - Office de tourisme du Cap d'Agde

Interview de Christian Bèzes directeur de l'office de tourisme du Cap d'Agde Copier

