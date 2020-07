La relance éco : le "plein d'émotions" au Pont du Gard malgré l'après-crise sanitaire

La relance éco évoque l'après-crise Covid du coté du Pont du Gard. 1 million de visiteurs, bon an, mal an. Mais cette année la fréquentation devrait fléchir. Moins de touristes étrangers mais le monde d'après, c'est également l'occasion pour les gardoises et les gardois de se réapproprier un site qui parle à l’humanité entière. Les 37 salariés sont sur la brèche pour faire que cet été 2020 tienne son rang. Des salariés qui sont "amoureux" dit leur directeur Sébastien Arnaux, de l'aqueduc romain.

Moins deux millions de chiffres d'affaires

Sur un objectif de 6,5 millions d'euros à réaliser en 2020, 2 millions manquent déjà à l'appel. Le confinement est passé par là. Des économies sont à réaliser "avec l'aide et l'imagination des personnels ". Le Pont du Gard a rouvert ses portes le 2 juin. Hors crise Covid, on avait déjà décidé de réduire la voilure en terme d'animations estivales mais restent la baignade, un nouvel espace de restauration (cuisine et produits locaux) et bien sûr le son et lumière à la nuit tombée. De quoi "sortir du fracas du monde".