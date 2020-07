Depuis la reprise des courses hippiques le 11 mai en France, le PMU repart fort. Privés de paris pendant le confinement, les Turfistes suivent de nouveau les courses et relancent les enjeux. Les courses hippiques ont repris à l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer.

La Relance Eco : Le PMU repart fort et l'hippodrome de Cagnes-sur-mer reprend ses courses en public

Quelques parieurs se sont bien tournés vers les courses étrangères et jouent en ligne mais rien ne vaut les échanges de tuyaux et les courses en direct à la télé au PMU. Les parieurs se retrouvent au bar à Cagnes-sur-mer, non loin de l'hippodrome, au PMU Le Champenois, premier PMU à Cagnes en terme de chiffre d'affaires.

Reportage Copier

Pendant le confinement, les courses hippiques ont aussi été suspendues pendant deux mois. Jean-Charles entraineur de chevaux pour l'hippodrome de Cagnes n’a eu aucune rentrée d’argent, habituellement assurée par les gains au courses.

Jean-Charles entraîneur de chevaux Copier

A l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, 20 réunions de courses sont prévues cet été. La jauge maximale de public est fixée à 5000 personnes, les soirées ne dépasse pas les 2000 personnes, avec mesures sanitaires de mises en ce moment.