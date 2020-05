"La relance éco" : à La Rochelle, le port accueille de nouveau ses plaisanciers

C'est l'un des plus grands ports d'Europe, le premier sur la façade Atlantique, le port de plaisance de La Rochelle et ses 5.000 anneaux, accueillent de nouveau du public à partir de ce lundi 11 mai. Les propriétaires de bateaux sont de nouveau autorisés à venir sur les pontons et sur le plateau nautique.

L'activité de manutention sur le port de plaisance de La Rochelle ne s'est jamais vraiment arrêtée car les professionnels ont eu le droit dés, le début du mois d'avril, de venir travailler sur le plateau nautique. Aujourd'hui, ce sont les particuliers qui ont désormais accès aux infrastructures du port et aux pontons pour assurer la maintenance de leur bateau. "Les plaisanciers n'ont pas peu faire leur entretien de printemps, notamment la coque de leur bateau", explique Bertrand Moquay, le directeur de la régie du port de plaisance de La Rochelle. "Les carnets de réservations étaient quasiment pleins jusqu'au mois de juin, 300 rendez-vous ont été annulés et il va falloir s'organiser pour rattraper le retard", précise Bertrand Moquay.

Le Port de Plaisance de La Rochelle, le premier de la façade atlantique © Maxppp - Xavier Leoty

Les plaisanciers devront attendre leur tour

Les équipes vont être renforcées, les neuf manutentionnaires du port de plaisance seront tous mobilisés pour pouvoir "absorber" le mieux possible l'ensemble des rendez-vous pris en mars. Les autres devront attendre leur tour, sans doute jusqu'en juillet. De leurs cotés les propriétaires devront travailler vite. Le port de plaisance a fixé des délais pour qu'il y ait un turn-over très rapide sur le plateau nautique.

"En fonction de l'engin avec lequel on sortira son bateau, il y aura un délai maximum de présence sur les terre-pleins pour effectuer son carénage : 24 heures pour les petits bateaux, 48 heures pour les moyens et 72 heures pour les plus gros", indique Bertrand Moquay.

Les pontons du bassin des chalutiers © Radio France - Marine Protais

La réouverture du port de plaisance est une très bonne nouvelle pour les plaisanciers qui devront toutefois habiter dans un rayon de 100 kilomètres ou sur le département pour pouvoir retrouver leur bateau. Au port des minimes et sur le vieux port, plus de la moitié des 4.600 bateaux amarrés à l'année appartiennent à des Rochelais ou des habitants de la grande agglomération.

Réouverture du port de plaisance de La Rochelle au public Copier

France Bleu La Rochelle est à vos côtés pour vous accompagner pendant la période de déconfinement. Chaque jour à 7h17, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?