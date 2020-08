La relance éco : le port de Montbéliard retrouve ses plaisanciers

"Les plaisanciers sont de retour et ça c'est plutôt une bonne nouvelle !", se félicite Déborah Reichert, la directrice de Pays de Montbéliard Tourisme, en charge de la gestion du port fluvial de la ville. "On attendait les plaisanciers avec impatience après le déconfinement et on est ravis qu’ils aient retrouvé les voies navigables".

Dans ce port de 30 places, le confinement a rimé avec absence totale d'activité: "Comme tout le monde était confiné, on a fermé, explique Déborah Reichert. "Initialement, la ville de Montbéliard avait aussi prévu de refaire tous les pontons mais évidemment, avec le confinement, les travaux n'ont pas pu se faire".

Une reprise en douceur

L'impact économique est lourd pour la structure : "On a perdu tout le printemps alors que c'est quand même une période assez importante pour nous puisque dès la fin mars, les plaisanciers recommencent à naviguer, déplore la directrice. On a quand même 85% d'étrangers sur le port d'habitude, notamment des suisses et des allemands, donc c'est toute une clientèle qu'on a perdu et qui normalement consomme. On peut le dire c'est une année compliquée !"

Désormais, les touristes sont de retour. Une trentaine de bateaux se sont amarrés en deux semaines, un bilan presque inespéré. Déborah Reichert se dit confiante pour la suite : "Tout dépendra toujours de l'évolution du virus mais si on considère que le plus gros est derrière, on imagine qu'au printemps prochain, tout devrait rentrer dans l'ordre. Les plaisanciers sont une clientèle particulière : ce sont des gens qui ont des bateaux qui adorent ça. C'est vraiment une passion pour eux de naviguer. Donc, ça ira à mon avis beaucoup plus vite que pour le tourisme traditionnel".

