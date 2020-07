La relance éco : des chiffres rassurants en attendant la rentrée pour la CPME de la Somme

95% des 300 adhérents de la confédération des petites et moyennes entreprises de la Somme ont repris leur activité selon son président Sébastien Horemans. Deux mois après le début du déconfinement, c'est un chiffre "rassurant" dit-il mais "on sait que le gros des difficultés doit arriver à partir de septembre donc on va continuer à réunir notre groupe d'experts pour suivre au cas par cas chaque entreprise et ne laisser personne sur le carreau".

Plus de difficultés à partir de septembre

Il explique que c'est à partir de septembre que les chefs d'entreprise vont devoir commencer à "_rembourser les reports de charges_. A partir de novembre, on aura le PGE (prêt garanti par l'Etat) à rembourser et un certain nombre d'entreprises auront une rentabilité beaucoup plus faible à cause des gestes barrières". La restauration, l'événementiel, le bâtiment, les travaux publics sont les secteurs qui rencontrent les difficultés les plus prégnantes selon Sébastien Horemans. Il ajoute que le secteur du digital a contrario, se porte très bien.

Selon le président de la CPME 80 toujours, 30% des entreprises ont encore recours au chômage partiel contre 80% au plus fort de la crise. Quant à l'entretien télévisé d'Emmanuel Macron ce 14 juillet à 13h10, Sébastien Horemans n'attend pas d'annonces spécifiques. Pour lui, il est "un peu tôt pour trouver des solutions à des problèmes qui vont se déclencher en octobre / novembre. Il faudra être très réactif quand les problèmes vont se produire. C'est à ce moment là qu'il faudra avoir des idées".