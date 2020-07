La relance éco : le président des résidences MMV Jean-Marc Filippini "inquiet pour l'hiver" dans les Alpes

Malgré la crise sanitaire du Covid-19, MMV continue de tisser sa toile en Savoie, Haute-Savoie et Isère. Le deuxième opérateur-club des Alpes françaises lance vendredi le chantier d'une nouvelle résidence à Samoëns. Le président du groupe Jean-Marc Filippini se dit toutefois "inquiet pour l'hiver".

Malgré la crise sanitaire du Covid-19, MMV continue de tisser sa toile en Savoie, Haute-Savoie et Isère. Le deuxième opérateur club des Alpes françaises lance vendredi le chantier d'une nouvelle résidence à Samoëns. Après avoir perdu un quart de son chiffre d'affaires en raison du coronavirus, la relance est là en dépit d'un secteur touristique en berne. "L'été se passe relativement bien" sur la destination montagne assure le président du groupe Jean-Marc Filippini, qui se dit toutefois "inquiet pour l'hiver".

Jean-Marc Filippini, comment le groupe MMV a t'il passé la crise sanitaire ?

Avec difficulté, notamment lorsqu'il a fallu évacuer en urgence 8.000 clients. Nous avons dû ensuite faire partir notre personnel et fermer les établissements. Cela a été un moment assez délicat. Nous avons perdu à peu près un quart de notre chiffre d'affaires, mais nos partenaires financiers, bancaires et territoriaux nous ont activement soutenus, ce qui nous a permis de nous concentrer sur la mise en place des gestes barrières.

Comment se déroule la reprise ?

L'été se passe relativement bien, contrairement à ce que nous pensions, car ce sont des réservations de dernière minute. Les conditions du déconfinement depuis juin nous ont permis d'attirer des clients, le taux d'occupation monte, nous pensons faire entre 80 et 90% de l'activité de l'été dernier qui était un bon été.

Votre implantation dans les Alpes correspond-elle au besoin de la clientèle après le confinement ?

C'est une évidence. Le besoin de respirer et de se retrouver en famille est très fort. On le retrouve sur toutes nos bases de départs d'été, la région parisienne, la Bretagne, les Hauts-de-France et la Belgique. Il y a une forte demande sur nos résidences-club.

Êtes-vous plus inquiet pour l'hiver ?

Oui, pour l'instant nous sommes à l'arrêt sur l'hiver en terme de réservations, en particulier sur la clientèle britannique. Les problématiques des Tour-Operateurs anglais vont peser sur l'ensemble des Alpes l'hiver prochain, avec un recul qui peut être estimé à 20% selon nos "crash-tests". Tout le monde est dans l'attente de la situation sanitaire et économique à la rentrée. Comme beaucoup d'opérateurs touristiques, nous pensons que la vraie relance sera pour le deuxième semestre 2021.

C'est dans ce contexte que vous lancez symboliquement vendredi le chantier d'une nouvelle résidence à Samoëns en Haute-Savoie...

C'est effectivement très symbolique, car cela veut dire qu'avec l'aide de la Foncière des Alpes, c'est à dire la Caisse des Dépôts, et des quatre banques régionales majeures (Crédit Agricole Sud-Rhône, Crédit Agricole des Savoies, Banque Populaire et Caisse d'Epargne Rhône-Alpes), nous avons continué à travailler pour ne pas prendre de retard. Nous allons lancer quatre autres résidences, notamment en Oisans à l'Alpes-d'Huez et aux Deux-Alpes, certaines d'ailleurs sont déjà en travaux.

Pourquoi la formule marche dans les Alpes ?

Car la clientèle a besoin à la fois de confort et de pouvoir bénéficier d'expériences de plein air, mais aussi de prestations club comme le mini-club, le club ado, les spas. Cela correspond à une demande de fond de la part d'une clientèle qui évolue.

MMV gère actuellement 12 hôtels-club et 8 résidences-club en France pour un total de 10.000 lits touristiques. Les projets en cours dans les Alpes permettront d'offrir 2.800 lits supplémentaires. Chaque année, 300.000 clients sont séduits par la formule.

