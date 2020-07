La relance éco : le quartier de la gare se remet difficilement du confinement

En ce début de mois de juillet, ce sont les travaux qui rythment la vie du quartier de la gare. Une partie des voies est condamnée. Ce qui n'aide pas à attirer les clients d'après Brigitte Mascré, la gérante du Tower's Pub en bas de la tour Perret.

Ce qui complique aussi la reprise de l'activité, c'est l'absence des vacanciers et touristes étrangers qui ne sont pas encore arrivés à Amiens cette année.

Brigitte Mascré, gérante du Tower's Pub Copier

Dans le hall de la gare, Thomas Grazer fait le même constat en tant que gérant de la boutique La Croissanterie.

En juin, il a perdu 70 % de son chiffre d'affaires, en juillet il y a du mieux avec une perte, plus légère, de 50 %. Chaque année, la période estivale est un petit peu plus creuse pour lui, et cette année ce constat est empiré par le manque voyageurs.

la terrasse du bar de l'escalier à Amiens © Radio France - Valentin Houinato

Sur le parvis de la gare, le Bar de l'Escalier semble faire figure d'exception. L'établissement profite des nombreux bureaux situés juste à côté.

Le chiffre d'affaires est resté stable. Cependant, tout comme les autres établissements du quartier, le bar constate une baisse de la clientèle estudiantine.

Tous espèrent une reprise forte en septembre prochain au moment de la rentrée scolaire et universitaire.