La Relance Éco : le Relais St Jacques à Châteauroux est entré dans l'histoire en juillet dernier !

C'est le paradoxe : certains hôteliers-restaurateurs sont toujours en souffrance malgré le déconfinement. La preuve, quelques grands hôtels parisiens ont même dû refermer leurs portes car ils travaillaient à perte ! A Châteauroux, le Relais St Jacques ( 28 salariés, un restaurant gastronomique et un hôtel 4 étoiles de 59 chambres) a vu son T.O, son taux d'occupation de l'hôtel grimper en flèche.

Philippe Labrosse (Directeur du Relais St Jacques) : "Nous allons flirter avec les 95-96% de taux d'occupation. C'est un record absole depuis que le St Jacques existe, à savoir 45 ans."

Philippe Labrosse, le directeur de l'établissement se félicite de cette fréquentation : "Nous allons flirter avec les 95; voir 96% de taux d'occupation, c'est du jamais vu ! C'est un record absolu depuis que le St Jaques existe, à savoir 45 ans." Mais alors comment expliquer ce taux record ? La qualité de cet hôtel 4 étoiles, l'accueil, le restaurant mais aussi la position géographique. La présence des 10 Airbus A 380 stationnés sur le tarmac de l'aéroport suite à la crise économique qui touche de plein fouet le secteur aéronautique, apporte énormément au Relais St Jacques avec la présence des ingénieurs d'Airbus et de la British Airways. Cela fait un total de 20 chambres occupées en permanence par ces ingénieurs. Les quarante autres chambres sont réservées par les les touristes qui viennent pour une ou plusieurs nuits. .

Le taux d'occupation au Relais St Jacques à frôlé les 100% en juillet du jamais vu ! © Radio France - Sylvain ROGIE

Le Relais St Jacques, c'est aussi huit bornes électriques destinées aux voitures électrique Tesla. Tesla, c'est le célèbre constructeur Américain de voitures électriques. Il y a huit ans, le Relais St Jacques a décidé d'installer ces huit bornes pour recharger électriquement ces voitures américaines. Et le bilan est plus que satisfaisant confirme Philippe Labrosse, le directeur du Relais St Jacques : "C'est très très bien Tesla. Certains jours du mois de Juillet, on avait entre 20 et 30 Tesla qui attendaient pour être rechargées électriquement sans compter les deux ou trois Tesla qui sont garées sur le parking chaque nuit." C'est encore une bonne nouvellne non seulement pour le Relais St Jacques mais aussi pour Châteauroux et le département. En effet, les propriétaires de ces véhicules, en profitent aussi pour visiter notre région.