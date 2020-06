La relance éco : le restaurant l'En-But sans matchs de rugby au stade Marcel-Michelin à Clermont-Ferrand

Depuis le 2 juin, comme beaucoup de restaurants, l'En-But a rouvert ses portes et Stéphane Ranieri a rallumé ses fourneaux. "Mais sans les matchs" regrette le chef, "on a fait une croix sur cinq matchs de Top 14 et un quart de finale de Champions Cup". L'établissement fonctionne aussi la semaine. "Mais c'est calme, on fait une quinzaine de couverts seulement à midi, la clientèle d'affaire n'est pas encore revenue".

Il a fallu s'adapter aux nouvelles normes sanitaires depuis la réouverture. Les menus virtuels. La distanciation sociale qui a fait perdre quinze des cinquante couverts que peut servir l’établissement. "J'ai deux salariés à temps plein sur sept qui sont à la maison en chômage partiel, et deux autres qui font un mi-temps" explique Stéphane Ranieri.

Quand on est attablé ici, il n'y a pas plus grand écran dans le stade, le spectacle nous manque... Stéphane Ranieri, chef du restaurant l'En-But

Derrière les vitres de la salle du restaurant, où sont servis les menus En Avant, Chistera, ou Grand Chelem, les jardiniers s'activent pour tondre la pelouse. "On voit les joueurs s’entraîner tous les jours pendant qu'on fait notre mise en place" poursuit le chef. Un privilège. "Mais on regarde ça de loin car on a quand même un peu de boulot".

En attendant la programmation du prochain match de rugby au stade Marcel-Michelin, Stéphane Ranieri reconnaît que ça commence à être long. "Ce qui nous manque, ce sont les 18.000 spectateurs, le bruit, l'ambiance qui monte, le service, le coup de feu, les victoires" s'impatiente le chef."C'est le seul restaurant dans un stade de rugby avec une telle vue en France, le match c'est notre vitrine, et forcément ça nous manque". Pour manger à l'En-But en regardant une rencontre, il faudra patienter au mieux jusqu'à début septembre.