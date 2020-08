La Relance Éco : le restaurant "La Cheminée" a ouvert... la veille du confinement

En poussant la porte de La Cheminée, après le service du midi, une chose nous interpelle tout de suite : l'odeur du feu de bois dans toute la pièce. "Entre les deux services, on met des bûches à charbonner pour avoir le four très chaud, à 400 degrés lorsque l'on revient le soir. Dans ce four, on fait les pizzas et les finitions de cuisson de viande, de façon à avoir un beau rendu, croûté et croustillant."

Ouverture le 13 mars, fermeture le 14

Cet énorme four à bois de plus d'une tonne, construit à la main avec son frère, a tourné à plein régime pendant le confinement. "Nous avons ouvert le 13 mars 2020, et le confinement est tombé le 14." Plus précisément, les restaurants sont obligés de fermer. Le confinement général tombera trois jours plus tard. "Nous avons donc choisi de rester ouvert, mais à emporter, et ça a finalement bien fonctionné pour nous." Les employés du bâtiment, qui continuent leur activité partiellement, sont nombreux à commander des pizzas. "Pendant un moment, on était les seuls à faire à emporter, donc les gens qui avaient besoin venaient chez nous."

"C'est très rare de trouver des patrons et des établissements pareils"

Et ces clients restent fidèles, une fois le confinement passé. Résultat : malgré la période, les affaires tournent, et Damien Migeon embauche du personnel supplémentaire. Mélina est la dernière recrue : "Je suis arrivée il y a une semaine, et je m'y sens déjà bien. C'est un restaurant familial et convivial. C'est très rare de trouver des patrons et des établissements pareils. Moi, j'ai travaillé avec beaucoup de restaurants, mais ici, je me sens vraiment bien et à ma place."

"On a beaucoup de chance aujourd'hui"

Et cette bonne ambiance de travail doit se ressentir en salle, puisque les 35 couverts sont régulièrement complets. Aujourd'hui, après un démarrage très incertain, Damien Migeon respire enfin. "_Très honnêtement, on travaille très bien, on est heureux de notre situation. On est proche de nos clients... Mais tout ça, c'est aussi grâce à beaucoup de travai_l." Pendant le confinement en effet, les six employés ont été au chômage, et Damien a tenu le restaurant seul avec son épouse. "On a vraiment beaucoup de chance aujourd'hui que La Cheminée fonctionne."

En plus des pizzas, le restaurant propose une carte de viandes maturées sur place, et une cave à vin et spiritueux que l'on peut visiter directement pour choisir ses bouteilles. La Cheminée est ouverte du mardi au samedi et le dimanche soir.