La relance éco : à Limoges, le restaurant Les Petits Ventres a vécu un bel été

On a rien sans rien. Le restaurant est resté ouvert sept jours sur sept pendant quinze jours dès la réouverture possible le 2 juin. "On s'est dit que plus on serait ouvert, plus on travaillerait et plus on pourrait garder les saisonniers", explique la gérante Stéphanie Cuq.

Même s'il n'y a pas plus de tables en terrasse que les années précédentes, l'activité a très bien repris : "pourvu qu'il fasse beau le plus longtemps possible ça nous aide et on ne sait pas comment ça va se passer quand on va servir de nouveau à l'intérieur du restaurant", une incertitude pesante puisque "les pertes financières après deux mois de fermeture sont irrattrapables". Selon la gérante, il était difficile de laisser les établissements fermés à cause des charges qui, certes poussées, doivent être tout de même payées.

Des terrasses bondées

"On a eu de la chance", s'exclame Stéphanie Cuq. La terrasse était bondée tout le mois de juillet ainsi que le 15 août. "On a eu une clientèle davantage française mais aussi des Hollandais et des Belges.

Cette année, la gérante avait remis sur table ses brunchs aux goûts internationaux qu'elle réalisait depuis 1999 jusqu'à 2006. Cette année, ils étaient proposés tous les dimanches mais seulement de juin au 15 août en raison des saisonniers partis avec quinze jours d'avance, du fait de la rentrée universitaire le 31 août. Une formule qui a très bien fonctionné. "Maintenant j'espère qu'on aura une belle arrière saison."