"La Relance Éco" : le restaurant social et solidaire de Châteauroux espère le retour des habitués

Claude Joly et Jean-Claude Spekens, du restaurant social et solidaire l’Assiette à Châteauroux.

Deux mois après leur réouverture, certains restaurants sont encore à la peine. "L'Assiette", le restaurant social et solidaire de Châteauroux, a rouvert mi-juin, avec toutes les mesures de protection et les gestes barrière : plexiglass, port du masque obligatoire à l'intérieur, tables espacées... Mais le retour des clients est plutôt timide pour l'instant.

Comme partout, le confinement a été un coup d'arrêt et un coup dur économique. "Même si on est des bénévoles, "l'Assiette" a besoin de finances aussi, parce qu'on a des charges quand même", explique Jean-Claude Spekens, vice-président de l'association. L'établissement associatif propose des repas à tout petit prix pour les plus précaires. Deux tarifs sont proposés : le tarif social (3 euros) destiné aux clients les plus précaires, et le tarif solidaire (8 euros), qui permet au restaurant de rentrer dans ses frais.

Mais pour l'instant, certains clients manquent à l'appel. "Pour la fréquentation, on est sur une moyenne de 40 personnes actuellement, alors qu'avant, on était montés jusqu'à 60, 70, voire 80. C'est une majorité de tarifs sociaux qui sont revenus, parce qu'ils ont vraiment besoin de nous. Les tarifs solidaires, ils nous manquent. On a besoin d'eux pour équilibrer nos comptes", poursuit-il.

La vente à emporter pour s'en sortir

Pour s'en sortir et continuer à assurer son service pour les clients, "l'Assiette" s'est tournée vers la vente à emporter. "On l'a développée dès qu'il y a eu le Covid-19. Ça a pris de l'ampleur et les gens continuent de venir chercher un menu. Plutôt que de rester manger ici, d'enlever le masque, de le remettre, etc, ils préfèrent emmener le repas et être tranquille chez eux", détaille Claude Joly, président de l'association, qui travaille bénévolement en cuisine avec deux ou trois autres personnes. "Mais c'est vrai que ça nous aide bien à tenir le coup, parce qu'aujourd'hui on a presque 50% de vente à emporter et 50% sur place".

Des repas complets, cuisinés grâce notamment aux dons de particuliers et d'associations. "Quand on a créé l'association il y a cinq ans, le but était d'éviter l'isolement. Ce n'est pas parce qu'on est dans la précarité qu'on n'a pas le droit de venir au restaurant", ajoute Claude Joly. Alors il espère que les habitués reviendront bientôt, pour retrouver cette ambiance si particulière qui s'est créée au fil des années.

"Il s'est créé des liens. Certains venaient seuls au début, et ils se sont rapprochés petit à petit. Il y a des tables où il n'y avait que des isolés, puis on en a rajouté un, puis un autre, puis un troisième, et maintenant, ce sont devenus des copains. Ils vont jouer au Scrabble chez eux, ils s'invitent, ils fêtent leurs anniversaires, alors qu'ils ne se connaissaient pas du tout il y a quelques années", raconte-t-il.

Le restaurant est ouvert tous les midis du lundi au vendredi, au 64 avenue de La Châtre, à Châteauroux. "L'Assiette" recherche aussi quelques bénévoles supplémentaires pour assurer le service.