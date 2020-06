"La relance éco" : le retour du casino de la Roche-Posay

Le directeur du casino de la Roche-Posay était ce mardi sur le pont. Son établissement a réouvert et plus de 150 personnes se sont pressées devant la porte d'entrée dans les deux premières heures. Juan Diez était donc un homme heureux "le public est au rendez-vous et nous avons mis tout en place pour que cela se déroule bien".

Pour les dizaines de clients, l'expérience était quelque peu différente. L'équipe du casino a reçu une formation pour faire respecter la distanciation au sein du casino mais jouer sera une activité un peu plus solitaire qu'avant. Les machines à sous ont par exemple été séparées les unes des autres et sont dissociés par des plaques de plexiglas.

Le casino ne sera également plus un lieu pour flâner. Le système de marche en avant y est sera respecté "il a fallu faire un marquage au sol, on ne sort plus par l'entrée, il faut avancer". Le masque sera obligatoire, et le casino s'engage d'ailleurs à en distribuer aux clients qui ne s'en munirait pas dès l'entrée.

Un chiffre d'affaire fortement affecté

Le patron du casino en revanche l'affirme, il sera difficile de rattraper le manque à gagner des deux mois de fermeture. Pas de chiffre à communiquer sur le sujet mais Juan Diez espère le retour massif de ses clients dans les prochaines semaine, il invite à "faire confiances aux mesures sanitaires du casino".

Un espoir motivé par l'absence de jauge dans le casino. Contrairement à d'autres établissements, celui de la Roche-Posay est suffisamment grand pour pouvoir placer la limite au delà de 300 personnes (en respectant les gestes barrières) "ce qui correspond à la fréquentation du casino lors d'un pic de fréquentation le samedi soir".

Prochaine étape donc : attendre la reprise des activités que propose parfois le casino comme les concerts qui sont toujours interdits en France.