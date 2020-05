"La relance éco" : le roi de la confiture Jougla en Ariège a misé sur le gel hydroalcoolique pendant la crise

Réinventer son activité pour survivre. Beaucoup d'entreprises d'Occitanie ont réussi à rebondir grâce à la création et la commercialisation de nouveaux produits. C'est le cas de la célèbre Maison Jougla de Saint-Lizier en Ariège. Le champion du monde de la confiture a reconditionné du gel hydroalcoolique pour faire face à la crise économique. Bernard Jougla, fondateur de la maison, était l'invité de France Bleu Occitanie ce mardi matin.

" Il a fallu se retrousser les manches [...] on a vu qu'on pouvait conditionner de la solution hydroalcoolique" — Bernard Jougla

Bernard Jougla explique comment il a réinventé son activité du jour au lendemain : "Avec le matériel qu'on avait et les machines qu'on avait on a vu qu'on pouvait conditionner de la solution hydroalcoolique donc on a décidé d'en faire immédiatement [...] on a préféré acheter la solution déjà prête pour la reconditionner". Cette nouvelle activité a tout de suite marché explique le fondateur de la maison : "On vendait jusqu'à cinq mille litres par jour, pendant trois semaines ça a été énorme".

"On vendait jusqu'à cinq mille litres par jour, pendant trois semaines ça a été énorme"— Bernard Jougla

C'est la première fois que la Maison Jougla évoque dans un média cette activité autour du gel hydroalcoolique. Bernard Jougla préférait garder l'unité secrète : "On a un laboratoire qui n'est pas prévu pour fabriquer des produits qui sont inflammables, qui étaient sensibles aux vols donc on a décidé de ne pas communiquer sur tout ça [...] aujourd'hui on est sur la fin de la fabrication de la solution hydroalcoolique, on en trouve un peu partout donc le produit est beaucoup moins sensible".

"La confiture a repris à 200%"— Bernard Jougla

La Maison Jougla va donc arrêter la production de ces gels pour se consacrer de nouveau à ses confitures. "La confiture a repris à 200%, même un peu plus qu'avant [...] nos clients qui nous avaient un peu mis de côté pendant le confinement sont revenus vers nous pour continuer l'aventure au moins sur 2020", se réjouit Bernard Jougla.