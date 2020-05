La relance éco : le Rotary Club d'Aix-Le Tholonet au chevet des entreprises de la région

Le Rotary Club d'Aix-Le Tholonet vient de mettre en place une plateforme "Solidarité sortie de crise" pour aider, accompagner et soutenir les entreprises de la région. Pour certaines, reprendre une activité peut être compliqué. Le Rotary les met en relation avec les structures pour les aider.

Le principe est simple : les dirigeants, entrepreneurs, commerçants ont des questions concernant leur activité qui peine à reprendre dans le cadre du déconfinement lié à la lutte contre le Covid-19, ils les posent sur la plateforme mise en place par le Rotary Club d'Aix-Le Tholonet puis des conseillers les orientent. C'est en se rendant compte de la difficulté de reprendre une activité après plusieurs semaine d'arrêt que le Rotary Club a décidé de créer cette plateforme "Solidarité sortie de crise".

"Après une période comme celle-ci c'est très compliqué de repartir. Les entreprises ne savent pas forcément comment redémarrer, comment rester en contact avec les clients, comment remotiver les employés...Il y a une multitude de questions auxquelles on tente de répondre, pour certains on repart vraiment de zéro" - Jocelyne Legall, gouverneur au rotary club d'Aix le Tholonet

C'est donc en se rendant sur le site du Rotary Club que les entreprises membres ou non du Rotary peuvent poser leurs questions et trouver des réponses apportées par des experts qui eux-mêmes se sont inscrits sur la plateforme pour soutenir les entreprises des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse, du Gard, des Hautes-Alpes et des Alpes-de-Haute-Provence

"Les personnes s'inscrivent, posent leur question et normalement dans les 24, 48 heures ils obtiennent une réponse de la part de nos experts. Soit la réponse est simple et peut-être directe soit il peut y avoir des mises en relation, nous pouvons orienter sur d'autres réseaux puisque nous avons un important réseaux."

L'État, la Région, les Départements ont déjà donné des aides souvent financières mais relancer une activité n'est pas seulement compliqué pour une question d'argent. Il faut penser à tout : les ressources humaines, le management, le marketing, le relationnel... Et parfois les dirigeants, entrepreneurs, commerçants ignorent ce qui existe pour pouvoir repartir.