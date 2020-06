"La relance éco" : le Rouen Normandie Rugby prépare la prochaine saison

Ce lundi 8 juin, les joueurs du Rouen Normandie Rugby ont repris le chemin du stade, une première depuis la fin du championnat, arrêté à cause de l'épidémie de coronavirus. "Ce sont des entraînements par petit groupe mais sans ballon, détaille Eric Leroy, le président du RNR. On fait du cardio, mais pas de contact. L'entraînement va se développer petit à petit, mais les joueurs sont très satisfaits de retrouver le terrain."

"Apprendre de nos erreurs"

Il y a tout juste un an, le 24 mai 2019, le Rouen Normandie Rugby se qualifiait pour la Pro D2. Avant-dernier du classement avant l'arrêt du championnat, le club a bénéficié d'un "maintien administratif" puisque la Ligue a décidé que ce serait une année sans descente. Mais Rouen sait désormais à quoi s'attendre pour la reprise, prévue pour le week-end du 5 septembre : "On a une deuxième chance qui nous est donnée, on la saisit au bond, explique Eric Leroy, invité ce mardi de France Bleu Normandie. On va faire en sorte d'apprendre de nos erreurs et on va essayer de mieux démarrer le championnat pour être plus haut dans le classement dès le début de saison."

Pendant le confinement, les joueurs ont suivi un programme d'entraînement à domicile. Le club en a également profité pour recruter et renouveler l'équipe. Financièrement, le club a fait en sorte de ne pas "casser" le lien avec les partenaires et les abonnés : "On a proposé aux abonnés de rembourser les abonnements, mais il y a eu une grande solidarité : la majorité nous ont fait don de leur abonnement pour notre association", conclut Eric Leroy.

