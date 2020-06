La relance éco : le salon de tatouage Liberty Tatoo à Besançon est pris d'assaut depuis sa réouverture

Installé rue de Vesoul, à Besançon, le salon Liberty Tatoo propose des tatouages et piercings depuis cinq ans. Le salon a fermé durant deux mois en raison de l'épidémie de coronavirus. "C'était très dur de se retrouver sans activité du jour au lendemain. On avait surtout peur pour la reprise", raconte Cathy Muller, co-gérante du salon de tatouage.

Liberty Tatoo a rouvert ses portes le 12 mai et les clients ont répondu présent. "On a été vraiment surpris. On a beaucoup de monde depuis la réouverture", rapporte Cathy Muller qui craignait que la proximité physique avec le tatoueur soit un facteur d'inquiétude. Il n'en a rien été.

Dès la réouverture, Cathy Muller a rappelé ses clients dont les rendez-vous avaient été annulés à cause du confinement. "On a décalé tous les rendez-vous de mars et avril en mai", explique la gérante. À ces rendez-vous, s'ajoutent les clients qui ne s'étaient pas encore manifestés. "C'est très intensif. On espère que ça va durer", confie Cathy Muller.

Un protocole sanitaire presque inchangé

Contrairement à d'autres commerces, les salons de tatouages n'ont pas eu de véritable changement à opérer pour s'adapter aux règles sanitaires, raconte Cathy Muller. "Ça ne change pas vraiment de d'habitude. On utilise toujours du matériel stérilisé et à usage unique", dit-elle. La seule nouveauté, c'est le port du masque obligatoire pour les clients et l'interdiction d'être accompagné durant le tatouage.

Mais si la reprise est positive pour le salon Liberty Tatoo, les pertes ont été importantes durant les deux mois de confinement. "Il n'aurait pas fallu que ça dure un mois de plus, sinon on aurait mis la clé sous la porte", affirme la tatoueuse. À présent, les deux gérants espèrent rattraper leurs pertes, "on a de l'espoir puisque ça redémarre bien", confie Cathy Muller.

