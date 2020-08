La relance éco : augmentation des bénéficiaires au Secours Populaire d'Audincourt

Ce samedi 1er août, le Secours Populaire d'Audincourt organisait une "Broc à Tout", sorte de grande brocante, devant le stade municipal. Avec la crise sanitaire, l'association a vu ses ressources fortement diminuer et le nombre de bénéficiaires augmenter.

Pour André Lozé, le responsable du comité d'Audincourt, l'objectif de samedi est double. "Evidemment, il s'agit de _faire un peu d'argent_. Mais nous sommes aussi en train d'emménager dans un nouveau local, donc il faut qu'on fasse de la place".

Le déroulement de la journée est déjà organisé : "on va s'installer à partir de 7h, _on ouvre au public à 9h_" détaille André Lozé. "Il y aura quatre îlots, avec des jouets, des livres pour enfants, des vêtements, un peu de bricoles en puériculture et de la vaisselle". L'association compte demander le port du masque, et du gel hydroalcoolique sera mis à disposition.

Pour le Secours Populaire, le confinement et la crise du coronavirus ont compliqué les choses. "On a d'abord perdu des manifestations : notre brocante de mars, la bourse aux livres de juillet... ce sont quand même des ressources importantes. On n'a pas pu non plus faire les sorties pour les enfants ou les familles" récapitule André Lozé.

Il poursuit : "les distributions ont largement augmenté : on en faisait une tous les 15 jours on est passé à une par semaine. Et le nombre de familles a doublé". De 32 familles, le Secours Populaire en aide désormais 73, soit 250 personnes. Avec le confinement, l'association avait annoncé "[qu'ils] ne seraient pas trop regardants pendant cette période là".

Un contact plus difficile à cause du virus

Les mesures sanitaires, indispensables, compliquent toutefois le travail des bénévoles. D'ailleurs, les plus âgés ne peuvent pas faire autant de distributions qu'à l'accoutumée, ce qui demande plus de travail aux autres. "Quand on sortira de cette période, on va essayer de revenir à une distribution tous les 15 jours, parce que les bénévoles sont vraiment fatigués"

Plus d'accueil, plus de salle d'attente ni même de temps de discussion avec les bénéficiaires, COVID-19 oblige : "avant on pouvait discuter avec eux en leur donnant le colis, maintenant on donne le sac plastique et on ne s'approche pas trop" regrette le responsable du comité, avant d'ajouter "on essaye quand même d'être sympa hein !".

"On perd du contact humain, c'est sûr". Du contact et des ressources aussi, même si l'association avait fait un appel aux dons avant le confinement. "Par contre, nos stocks alimentaires sont vides!". Heureusement, le secours Populaire reçoit de l'alimentation de plusieurs commerces, ainsi que de la fédération. La "Broc à Tout" devrait ainsi apporter une aide supplémentaire.

