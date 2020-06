La relance éco : le secteur de l’événementiel touché de plein fouet par la crise sanitaire

Dans l'Yonne, Auxerrexpo est à l'arrêt depuis mi mars et les séminaires et spectacles prévus sont annulés jusque fin aout. Mais dès septembre l'activité va reprendre dans le respect des règles sanitaires en espérant que le public soit au rendez-vous

Depuis trois mois, le secteur de l'événementiel est au point mort. Toutes les manifestations ont été annulées en raison de la crise du covid-19. Dans l'Yonne, le centre d'exposition Auxerrexpo a subit de plein fouet cette crise sanitaire. Sébastien Fuentès est le responsable adjoint d'Auxerrexpo

-L’événementiel n'a pas été épargné par la crise économique provoqué par le coronavirus

Je pense même que nous sommes le secteur qui a le plus souffert. Toutes les manifestations ont été annulées jusque fin août c'est six mois de chiffre d'affaire à zéro puisque l'activité ne reprendra vraiment qu'en septembre. Nous avons donc du recourir au chômage partiel. D'autant qu'aucune aide spécifique de l'Etat n'a été mise en place pour notre secteur à la différence d'autres. Nous sommes un secteur d'activité vraiment particulier car il a fallu annuler tous les événements prévus jusqu'à fin août.

-Comment préparez-vous la reprise en septembre ?

D'arrache pied car la fin d'année s'annonce très chargée. Un événement ne se prépare pas en trois jours, nous avons donc beaucoup de travail pour préparer ceux de septembre et ça se présente plutôt bien. On a de bons signaux auprès de nos contacts, comme dans l'habitat par exemple, où il y a eu beaucoup de demande en terme de rénovation de toiture, de portails. On a l'impression que les gens confinés ont fait le bilan de leur besoin.

-Vous prévoyez des dispositifs particuliers bien que ce soit pour septembre ?

Oui toute la filière s'est mobilisée donc il était important de réfléchir à des mesures qui ne gâchent pas la fête même si on espère que les mesures seront allégées d'ici là. Mais on se prépare déjà, au cas où, avec les exposants, les équipes de sécurité, d'installation de stands car les protocoles sont pour le moment très complexes. Quoi qu'il en soit, je suis très confiant, on sent que les gens ont envie de renouer avec une vie normale.

