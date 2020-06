"La relance éco" : le secteur de la vidéosurveillance attend avec impatience la fin des municipales

La crise sanitaire, ajoutée aux élections municipales retardées, rend compliquée la situation des entreprises spécialisées dans la vidéosurveillance. À Mont-Saint-Aignan, Digital Equipement installe des caméras de vidéosurveillance dans les communes et peine à redémarrer.

L'explication est simple selon le patron de Digital Equipement Jean-Marc Guillemain : "Déjà, les années électorales, normalement en début d'année, l'économie s'arrête, les villes ne prennent plus de décisions car c'est peut-être une autre équipe qui va prendre la place et cette année, on a eu la double peine, le Covid et les municipales retardées, donc aucune décision ne devrait être prise avant le mois de septembre au mieux mais dans le pire des cas, ça pourrait très bien être l'année prochaine !"

Travailler avec les petites communes

Pendant le confinement, raconte Jean-Marc Guillemain, "l'activité a énormément chuté ! On pouvait toujours produire mais soit on n'avait pas de commande, soit on ne pouvait pas livrer parce que nos clients n'acceptaient plus la livraison, ils étaient fermés !"

Digital Equipement travaille notamment avec les petites communes, en leur proposant un dispositif en particulier, ça s'appelle la NomadCam : "La NomadCam rurale est un nouveau produit que l'on a développé pour pouvoir servir les petites communes d'entre 5.000 et 500 habitants. Ces communes ont des problèmes de dépôt sauvage, de petite délinquance et on leur apporte des solutions adaptées à leurs besoins d'un point de vue technique et financier, avec des caméras pas chères et mobiles. C'est une chance, dans ces communes-là, les élus sont souvent déjà élus !"

La vidéosurveillance, un secteur porteur

Concernant les pertes, "on arrive à limiter cela à 30%", rassure Jean-Marc Guillemain : "Pour le moment, je pense que 2020 sera une année blanche, on ne peut pas espérer que ça reprenne avant 2021." Avant le Covid, la vidéoprotection était un secteur porteur : "On était à plus 40 % de chiffre d'affaires par an."

