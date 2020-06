"La relance éco" : le secteur du spatial résiste à la crise en Ariège

Chaque jour, France Bleu Occitanie s'intéresse à la reprise économique dans la région après deux mois de confinement. Ce mercredi, l'entreprise Map Coatings basée en Ariège et spécialisée dans les revêtements pour satellites et lanceurs explique ne pas avoir été impactée par la crise sanitaire.

Contrairement au secteur aéronautique, celui du spatial semble épargné par la crise. L'entreprise Map Coatings basée à Pamiers en Ariège et spécialisée dans les revêtements pour satellites et lanceurs a réussi à fournir ses clients et préserver ses 27 salariés. Son directeur général, Olivier Guillaumon, était l'invité de France Bleu Occitanie.

"Notre secteur a été assez épargné, notre activité concerne des objets qui sont des projets de longue haleine" — Olivier Guillaumon

Olivier Guillaumon explique pourquoi Map Coatings a résisté au confinement : "Notre activité concerne des objets qui sont des projets de longue haleine. Nous avons mis en place le télétravail depuis 2013 donc les gens étaient rodés ce qui nous a permis de répondre aux demandes commerciales et techniques de nos clients". Mieux encore, Map Coatings a vu son activité augmenter pendant le confinement : "Accroissement d'activité du fait que les télécommunications ont nécessité plus de satellites de télécoms", détaille le directeur général de l'entreprise.

"Nous avons mis en place le télétravail depuis 2013 donc les gens étaient rodés à ça" — Olivier Guillaumon

Map Coatings anticipe l'avenir et se prépare même à un éventuel deuxième confinement du pays : "Un plan de continuité a été mis en place notamment sur le stockage des matières premières [...] si une seconde vague arrivait nous serions à même de continuer à livrer nos clients", explique Olivier Guillaumon.