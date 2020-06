La relance éco : la Foire Européenne comme locomotive du secteur événementiel alsacien

Après trois mois d'arrêt d'activité, le secteur de l'événementiel cherche à remonter sur le devant de la scène. Strasbourg Événement, gestionnaire du Palais de la Musique et du parc des expositions mise sur la Foire Européenne, prévue début septembre, pour lever le rideau de trois mois d'arrêt.

C'est "un secteur sinistré", résume Alexandra Rousier, présidente du directoire de Strasbourg Evénement. Après trois mois d'inactivité, la patronne du gestionnaire d'événement strasbourgeois dresse un premier bilan rude de la crise du coronavirus et travaille sur une reprise d'activité.

"Tous nos prestataires, qui peuvent être des TPE ou PME, se retrouvent dans des situations catastrophiques", décrit Alexandra Rousier, avant d'ajouter, s'il n'y a pas de relance d'activité en septembre, il y a des risques de faillite".

La Foire Européenne : figure de proue de tout un secteur

L'horizon du secteur événementiel est encore noir à la veille des vacances d'été. Mais Strasbourg Événement désigne la Foire Européenne comme la fin d'un long tunnel. Avec 600 exposants attendus du 4 au 14 septembre prochain, sur une surface de six hectares, l'événement est au centre de la stratégie de reprise économique de tout une filière.

Si on loupe cette Foire Européenne, ça sera compliqué pour redonner confiance aux autres clients" - Alexandra Rousier, présidente du directoire de Strasbourg Evénement

Pour répondre aux consignes gouvernementales, Strasbourg Événement s'est adapté. "On a travaillé sur des allées de quatre mètres de largeur, des sens de circulation, des circuits thématiques", énumère Albane Pilaire, directrice générale de Strasbourg Evénement, non pas fière de préciser que la foire en question sera la première a ouvrir ses portes en France.

Un nouveau souffle pour les exposants

Impossible de savoir pour le moment le nombre de visiteurs attendus, mais les exposants ,eux, sont bien au rendez-vous. "Ils sont en panne de trésorerie. On leur facilite le paiement, on leur donne la possibilité d'être remboursé et surtout d'avoir une visibilité sur la foire pour remplir leur carnet de commande", décrit Albane Pilaire.

Le secteur événementiel tente de revenir sur le devant de la scène économique. Copier

La crise du coronavirus a poussé à l'innovation : la foire sera hybride. Vous aurez la possibilité de vous y rendre physiquement, avec un masque forcément, ou de la parcourir de manière virtuelle depuis votre ordinateur.

