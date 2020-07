"La relance éco : le site en ligne "achetezalafleche.fr" a cartonné pendant le confinement

Le site d'achat en ligne achetezalafleche.fr vient de fêter son premier anniversaire le 1er juillet dernier. Un site qui se porte bien car les ventes ont bien marché pendant le confinement et les clients se sont ensuite rendus dans les magasins de La Flèche.

Le bilan est très positif

"Le site compte aujourd'hui une centaine d'adhérents, il a plus de 6.000 références et il fonctionne très bien" déclare Ugo Franchet, le chargé de développement du site. "Nous avons aussi bien des commerçants locaux que des grandes enseignes et aussi des artisans. Le coronavirus nous a fait un gros coup de pub. On a eu jusqu'à 750 visites par jour et jusqu'à quarante commandes par jour. On est très bien référencé car on vend dans toute la France et tous les types de produits. Il y a de la maroquinerie, du produit d'entretien pour les voitures ou encore du chocolat et des chaussures... Il y a vraiment de tout et le panier moyen est de soixante euros".

"On est d'autant plus satisfait" poursuit Ugo Franchet, le chargé de développement du site achetezalafleche.fr que les clients qui ont acheté sur le site se sont ensuite rendus dans les magasins à la fin du confinement pour faire d'autres achats. De plus, nous venons d'avoir un nouvel adhérent, le centre automobile Roady et nous espérons avoir prochainement Intersport".

Pas de solde mais des promos pendant tout l'été

Il n'y aura pas de solde sur le site durant les vacances mais des chèques cadeau. Si vous achetez un chèque cadeau de trente euros, vous aurez cinq euros offert jusqu'au 31 août.

À réécouter : la relance éco de France Bleu Maine