La relance éco : le succès d'une crème solaire strasbourgeoise et écolo

Il y a un an, deux Strasbourgeois lançaient Niu, une crème solaire moins néfaste pour la faune et la flore marine. En 2020, la gamme se développe.

"Avec le confinement, beaucoup de gens se sont rendus compte que la nature vit beaucoup mieux sans nous." Mais la conscience écologique d'Hadrien Collot, co-fondateur de la start-up Niu, n'a pas entendu la crise sanitaire. En avril 2019, avec un autre Strasbourgeois, ce jeune Alsacien lance une crème solaire plus écologique. Plus d'un an plus tard, la gamme se développe et le chiffre d'affaire a été multiplié "par quatre ou cinq".

Protéger les fonds marins

Niu a également été démarchée dans des zones du globe qui interdisent les crèmes solaires chimiques, comme Hawaï, les Palaos ou certaines zones du Mexique. Passionné d'apnée, Hadrien Collot a très tôt eu conscience des effets néfastes des crèmes solaires sur l'environnement marin, le plancton et le corail, et la santé. Sa crème solaire est sans parfum, sans paraben, sans silicone, les conservateurs sont réduits au minimum :

On a enlevé tout ce qu'on pouvait, mais on aura toujours un impact. L'idée c'est d'avoir le moins d'impact possible.

Les deux Strasbourgeois ont également fondé l'ONG Octop'us, engagée pour la protection des océans. Avec l'actuelle marée noire à l'île Maurice, l'organisation et ses partenaires ont ainsi rassemblé plus de 20 tonnes de cheveux, qui sont de bons absorbants d'hydrocarbure, et attendent de savoir s'ils peuvent les envoyer sur place.

