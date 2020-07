La relance éco : regain d'intérêt pour la couture après le confinement chez Diffus'Laine Tissus

Diffus'Laine Tissus, une entreprise spécialisée dans la vente de tissu, mercerie et laines dans la Métropole de Bordeaux, a rencontré le succès pendant le confinement. Tissus et élastiques ont été pris d'assaut par une clientèle venu s'approvisionner pour confectionner des masques artisanaux.

Julien (à gauche) et Stéphane (à droite) Beaumont, frères et co-dirigeants de Diffus'Laine Tissus.

La relancé éco s'intéresse à Diffus'Laine Tissus, une entreprise trentenaire spécialisée dans la vente de tissu, mercerie et laines. L'entreprise de 60 salariés possède 5 magasins, dont un à Gradignan et un autre à Sainte-Eulalie dans l'agglomération bordelaise. Pendant le confinement, le succès était au rendez-vous. L'entreprise n'a jamais autant travaillé qu'à cette période, selon son co-dirigeant, Stéphane Beaumont.

Tissus et élastiques dévalisés

Si les magasins de la société ont du fermer leurs portes en mars dernier, le site internet a, lui, cartonné. Près de 300 commandes étaient passées en ligne chaque jour, soit quinze fois plus qu'avant la crise. Les ruptures de stock étaient ainsi fréquentes, à tel point que Diffus'Laine Tissus a du fermer son site internet tous les jours pour faire face à la demande. Ce sont les tissus et les élastiques qui ont été les plus recherchés par la clientèle. Une clientèle de couturiers venue s'approvisionner pour fabriquer des masques artisanaux.

Les magasins de Diffus'Laine Tissus ont finalement pu rouvrir le 27 avril dernier. Stéphane Beaumont a alors observé une hausse du panier moyen de 20%. Parfois, il y a également eu jusqu'à deux heures et demi de queue devant les magasins. Mais si au départ, les clients venaient surtout s'approvisionner pour se confectionner des masques, la demande a rapidement évolué.

Regain d'intérêt pour la couture

"Les semaines passant, les gens ont commencé à prendre autre chose. Des clientes sont venues acheter du tissu pour refaire des rideaux ou des canapés. Petit à petit, on est reparti vers une activité normale", raconte Stéphane Beaumont, le co-dirigeant de Diffus'Laine Tissus. "Je crois qu'avec le confinement, les gens ont redécouvert la couture".

"Aujourd'hui, si vous voulez acheter une machine à coudre entrée de gamme, il n'y en a presque plus sur le marché. Nous, nous n'en avons plus. Donc, si tout le stock de machines à coudre a été vendu, c'est qu'il y a eu un regain d'intérêt pour cette activité", poursuit-il.

Selon lui, le succès de la couture est aussi lié à une démarche écologique. "On parle d'un retour aux sources, de limiter la pollution, etc., faire ses vêtements s'inscrit dans cette ligne", conclut Stéphane Beaumont.