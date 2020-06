La "relance éco" : le succès de cette entreprise bretonne de création de décors

En quinze années d'existence, Cobalt FX s'est fait une jolie place dans ce milieu où seul le bouche-à-oreille permet de décrocher des commandes. Des commandes stoppées net ou presque pendant le confinement. Mais depuis maintenant quelques semaines, le travail a repris de plus bel dans l'atelier dirigé part Thibault Cueysac "Nous n'avons eu aucune annulation de commandes, mais des reports. Certains clients qui n'avaient pas confirmé nous rappellent aujourd'hui. On est un peu débordés, mais c'est une bonne nouvelle". Dans l'atelier, il y a par exemple une énorme éléphante commandée par un Parc national du Gabon.

L'équipe de Cobalt FX dans ses ateliers de Montauban de Bretagne © Radio France - Céline Guétaz

"Un travail entre l'art et l'artisanat d'art, avec également des aspects technologiques avec les matériaux utilisés

L'entreprise est installée à Montauban-de-Bretagne, dans une zone industrielle, proche de la quatre voies. A l'entrée, dans un show-room, on peut découvrir de nombreuses réalisations : une tête énorme de dinosaure, un décor de l'univers de Jules Verne, ou encore de nombreux factices alimentaires en résine, pour orner les vitrines ou exposer dans les salons. L'entreprise a de très nombreux clients, parmi lesquels Disney, Le Puy-du-Fou, le Château de Chambord ou celui de Vaux le Vicomte. "Pour le château de Vaux-le Vicomte, nous réalisons en ce moment des objets pour un banquet renaissance, des épaules d'agneau, du pain, des fruits". Cobalt FX travaille aussi pour le théâtre, le cinéma, ou pour des photographes.

Parmi les réalisations de l'entreprise bretonne Cobalt FX - DR

Les commandes peuvent être un peu folles

Pour fabriquer tous ces objets, il y a dans l'atelier de nombreux outils, marteaux, scies, scalpels, outils de sculpture, d'archéologie et même de dentisterie pour soigner les plus petits détails "le travail de base, c'est la sculpture, puis on réalise des moulages, et on termine par une patine, qui s'apparente au travail de restauration ou de décor peint. Il n'y a pas de machines ici. C'est fait avec nos mains"précise Alexandra Vachon, cheffe de projet.

Parmi les réalisations de l'entreprise bretonne Cobalt FX - DR

Un projet d'agrandissement

Avec 400 demandes par an, Cobalt FX emploie cinq personnes sans compter les collaborateurs sur chaque projet, et aujourd'hui, après avoir traversé la crise sans dommages, l'entreprise envisage même d'agrandir ses ateliers de Montauban-de-Bretagne.