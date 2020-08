"La Relance Éco" : le Sud Berry Lab, un laboratoire d'innovation dans le pays de La Châtre

Le Sud Berry Lab, c'est un projet ambitieux mené dans le pays de La Châtre. Trois villages qui se réunissent : Le Magny, Briantes et Vicq-Exemplet. 2 000 habitants cumulés mais de nombreuses idées. L'association Sud Berry Lab vise à développer un laboratoire d'innovation de proximité. Informatique, robotique, expositions artistiques, création d'entreprises : tous les domaines d'activités sont concernés. "L'idée du laboratoire est de mettre en commun des ressources, des compétences pour aider à cadrer, à ce qu'il y ait des méthodologies pour suivre des budgets, des priorités", souligne Joanna Camp, administratrice de Sud Berry Lab.

Faciliter le développement de projets d'innovation

Dans chacune des trois communes, une salle de travail permet aux adhérents de se réunir pour travailler, échanger, discuter. "On fait en sorte que tous les acteurs travaillent ensemble. La mission est d'activer l'innovation, d'accompagner les acteurs locaux, de montrer des exemples, d'aider à structurer les projets, de suivre une méthode, de mettre à disposition un réseau et des contacts", ajoute Joanna Camp. Cela permet aussi de trouver des financements. Surtout de mettre en relation des innovateurs, des collectivités, des habitants, des associations, des entreprises.

C'est un enjeu majeur d'attractivité pour les territoires ruraux, encore plus en cette période de crise sanitaire et de crise économique. Le Covid-19 ne va pas forcément garantir l'arrivée de nouveaux habitants. "Je suis très prudent sur l'intérêt porté par les urbains sur nos territoires après le Covid-19. Je serais heureux que nous en profitions. Mais les mouvements immobiliers ne sont pas à la hauteur de ce qu'on attendait", prévient Patrick Judalet, maire de La Châtre et très investi dans le projet.

Un besoin d'attractivité dans les territoires ruraux

Mettre en place les conditions idéales pour la création et l'innovation, voilà qui peut attirer dans la campagne berrichonne. "Un territoire meurt à petit feu s'il n'a pas de projet. Apporter de l'innovation et de la proximité, c'est important. La communauté de communes La Châtre Sainte-Sévère doit s'intégrer dans ce développement numérique", confirme Patrick Judalet. "Il ne suffit pas d'aller dans les sphères parisiennes, tourangelles ou orléanaises pour pouvoir développer des activités et créer. Ça se fera à Briantes, au Magny, à Vicq-Exemplet et dans n'importe quelle autre commune. C'est un élément important pour notre attractivité", ajoute-t-il.

Chaque commune aura des domaines de spécialité : entreprises et innovation à Briantes ; nature et éducation à Vicq Exemplet ; arts, culture et artisanat au Magny. "Le principe, c'est qu'on s'inscrive dans un réseau. On peut faire de grandes choses mais seulement à plusieurs. C'est un bon terreau pour animer un territoire. La ruralité, c'est aussi la modernité", insiste Jean-Claude Boury, maire de Briantes.