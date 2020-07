"La relance éco" : le télétravail fait les affaires des loueurs de bateaux

Après un début de saison compliqué, la location de bateaux repart à Sainte-Marine (Finistère). Jean-Baptiste L'Olivier, gérant de la Baleine blanche, a 12 bateaux en location, avec ou sans permis.

"Pendant le covid, explique le loueur, j'ai eu le droit de mettre mes bateaux à l'eau pour pouvoir être opérationnel au moment du week-end de l'Ascension et de la Pentecôte". Une reprise sur les chapeaux de roue : "Ça a quand même bien démarrer, même si on avait des interdictions de débarquer aux Glénan à cause de la nidification des gravelots. Et au départ on ne pouvait pas être plus de trois non confinés ensemble à bord, maintenant c'est 10 ! "

Changement de clientèle

"Ce n'est pas la même clientèle, ajoute le gérant de la Baleine Blanche, j'associe ça au télétravail. Il y a un peu de monde en semaine. C'est un paradoxe, car certains disent que le télétravail empêche certaines activités, mais moi ça m'apporte du monde, des gens qui ne viennent pas habituellement à cette période-là et qui sont là cette année".

Une clientèle bienvenue pour relancer l'activité : "On est dans une région avec beaucoup de résidences secondaires, certains sont venus pour faire du télétravail. C'est une clientèle différente, tant mieux pour nous ça nous permet de travailler. Même si notre clientèle dépend vraiment de la météo".