La "relance éco" : le théâtre Guignol Guérin ouvre ses portes tout l'été à Bordeaux

Le plus vieux théâtre de marionnette de France, Guignol Guérin, sera ouvert tous les jours cet été. Le théâtre a dû fermer ses portes à cause de l'épidémie de COVID-19 pendant deux mois. Ce lieu situé au jardin public à Bordeaux a perdu plusieurs milliers d'euros pendant cette période.

Le théâtre de marionnettes "Guignol Guérin" a dû fermer pendant plus de deux mois à cause de la pandémie du coronavirus. C'est la première fois en 167 ans d'histoire que ce théâtre a fermé si longtemps. Depuis le début du mois de juin, les spectateurs ont pu se rendre les mercredis après-midi dans le plus vieux théâtre de marionnettes de France. Depuis le début du mois de juillet, il est ouvert tout l'été avec deux représentations par jour. Une reprise d'activité qui donne de l'air aux gérants après avoir perdu beaucoup d'argent.

Des pertes de plusieurs milliers d'euros

Le théâtre s'exporte aussi dans d'autres communes de France mais aussi dans des galeries marchandes ou des comités d'entreprise. "Avec la crise du COVID, tous les contrats ont été annulés," avoue David Guérin, marionnettiste et fils de propriétaire. De plus la fin des représentations à Bordeaux, on pu leur faire perdre jusqu'à 500 euros par jour.

Nous avons eu le temps de penser à d'autres spectacles. - David Guérin

La réouverture ne vas pas renflouer les caisses immédiatement. Pendant le mois de juin chaque spectacle pouvait accueillir un maximum de dix personnes. Pour le mois de juillet la capacité initiale de la salle est réduite de moitié. Entre 25 et 30 personnes peuvent désormais applaudir Guignol.

De nouveaux spectacles ont déjà vu le jour et les spectateurs ont adoré retrouver cette institution.