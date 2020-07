"La relance éco" : le tourisme repart en Bretagne

Les premiers vacanciers sont arrivés en Bretagne mais seront ils assez nombreux cette année pour compenser des mois sans aucune activité pour les professionnels du tourisme? La saison démarre plutôt bien selon la directrice du comité régional du tourisme, Audrey Legardeur. Entretien.

Les vacances ont commencé. Comment ça s'annonce pour les professionnels du tourisme en Bretagne?

Depuis ce week end et le début des vacances scolaires, on a des signaux de reprise qui sont très positifs pour la saison estivale, aussi bien pour les touristes français que pour les bretons eux-mêmes qui ont décidé, pour 1/4 d'entre eux, de privilégier la Bretagne cet été. On a quelques clientèles étrangères, allemandes, néerlandaises qui s'intéressent à la destination, on saura qu'en fin de mois s'ils sont venus mais en tous cas on a beaucoup de demandes pour la saison estivale et pour l'arrière saison.

Est ce que ça va permettre de compenser ce début d'année catastrophique pour les professionnels ?

Compenser, je ne pense pas mais avec des efforts sur la fin de saison, ça leur permettra sans doute d'avoir en tous cas une partie de leur activité de l'année. C'est vrai pour certains, c'est moins vrai pour d'autres parce qu'on a des équipements qui continuent à être assez touchés notamment tout ce qui est grands événements, équipements où les gestes barrières et les démarches sanitaires font parfois plus peur à une certaine clientèle.

Les touristes sont très attentifs au coté sanitaire?

C'est le point qu'on constate dans toutes les enquêtes qu'on a fait. Les démarches sanitaires, le respect des gestes barrière et la gestion des flux sont des points d'attention assez prioritaires. Egalement la possibilité d'annuler en dernière minute. On remarque aussi que les gens vont favoriser beaucoup plus les espaces naturels, la randonnée, les espaces de plein air au détriment d'activités en intérieur.

C'est la même chose pour les hébergements? Est ce qu'il y en a qui attirent plus que d'autres cette année?

Le locatif ressort bien. C'est souvent le cas en Bretagne mais cette année ça fonctionne mieux encore. Et même si l'hébergement marchand repart bien avec de bonnes réservations sur la saison, le locatif, dans les questionnaires qu'on a envoyé à la clientèle, est renforcé dans les choix d'hébergement.