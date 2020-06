La relance éco : le transport routier en PACA redémarre doucement

Les camions n'ont jamais totalement disparu des routes pendant le confinement lié à l'épidémie de Covid-19 mais la circulation a tout de même été fortement ralentie notamment dans la région Provence-Alpes-Côtes-d'Azur : l'activité a baissé en moyenne entre 35 et 40%, selon les secteurs précise Jean-Marc Montagnac le secrétaire général de l'organisation des transporteurs routiers européens en PACA.

Et même si nous sommes sortis du confinement, l'activité du transport routier redémarre en douceur. Actuellement, 4 % des conducteurs de poids lourds se trouvent encore en chômage partiel et 7 % des camions sont toujours à l'arrêt, très loin des 59 % de véhicules immobilisés durant la troisième semaine de mars, selon la dernière enquête réalisée en juin par la Fédération nationale du transport routier (FNTR) auprès de 1.025 adhérents.

Le transport routier est un maillon de l'activité économique du pays donc on suit le rythme de l'activité en France. En ce moment l'économie est fortement dégradée, on le subit nous aussi et particulièrement en PACA