La relance éco : le très timide redémarrage des agences de voyage

"La crise n'est pas finie pour l'ensemble de notre secteur, voyagistes, agences de voyage, tour opérator. On s'apprête à vivre un été très difficile." C'est le constat très fataliste de Jean-Pierre Mas, ce vendredi 10 juillet sur France Bleu Paris. Malgré le début des vacances et le besoin de grand air des Français déconfinés, "les réservations reprennent très difficilement" dans les boutiques du président des entreprises de voyage.

La Grèce, l'Espagne, l'Italie et le Portugal attirent quelques touristes français

"Les Français ont pris la décision cette année de prendre leurs vacances en France. Il y a une appétence évidente pour les vacances en France, au bord de la mer, avec _deux régions qui dominent dans les intentions de vacances : l'Occitanie et la Nouvelle Aquitaine_", détaille le professionnel. Un choix de France "pour des raisons de sécurité sanitaire, de crainte de l'étranger, d'être pris en otage par des frontières fermées." Et malheureusement pour partir en France, les agences de voyage ne sont pas des opérateurs évidents. Heureusement quand même, Jean-Pierre Mas enregistre "quelques départs vers la Grèce, l'Espagne, le Portugal et l'Italie."

Pas suffisamment tout de même pour sauver le chiffre d'affaire de l'été des professionnels du voyage. Ces quelques séjours à l'étranger ne représentent que "20 à 25% du chiffre d'affaire habituel sur cette période."

Pas assez d'avions ?

Un espoir peut-être, la dernière minute ? "Il y a un gros retard dans les réservations. C'est-à-dire que les Français réservent d'habitude beaucoup plus tôt leurs vacances", rappelle le président des entreprises du voyage. "Cette fois, ils n'ont pas anticipé, il y a _beaucoup de décisions de dernière minute_" qui pourraient profiter aux professionnels. Mais même là, les agences et tour opérator ne sont pas aidés. "Nous avons des difficultés opérationnelles : les hôtels seront-ils ouverts ? Y'aura-t-il des vols pour les transporter ? Les compagnies aériennes hésitent à mettre en place des vols supplémentaires pour transporter les touristes. Donc c'est très compliqué en plus à organiser", déplore Jean-Pierre Mas.

Et malheureusement, l'automne ne s'annonce pas plus ensoleillé… "Ce ne sera pas facile non plus car nous n'avons aucune visibilité sur la possibilité des départs longs courriers, sur l'ouverture des frontières vers ses destinations lointaines qui attirent habituellement à l'automne", s'inquiète le professionnel.