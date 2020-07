La relance éco - Le village VFF de Die rouvre ses portes ce samedi

Pour certains, les vacances d'été n'auront pas lieu à la mer mais à la campagne, peut-être dans le village vacances de Die, dans la Drôme. Le village vacances VFF rouvre ses portes ce samedi. "Nous sommes à 70 % de réservation pour la période, l'an dernier c'était 100%", explique Grégoire Mallet, le directeur marketing et stratégique de VFF en Auvergne-Rhône-Alpes.

Il était l'invité ce vendredi matin de la Relance éco sur France Bleu Drôme Ardèche :

Grégoire Mallet dans La Relance éco Copier

Le rythme des ventes lui est extrêmement soutenu, ce qui laisse penser à un retour à la normale durant l'été : "On a l'espoir d'atteindre des volumes proches de l'année dernière. On est vraiment sur des réservations de dernière minute", détaille Grégoire Mallet. On a une grosse clientèle fidèle chez VVF."

Pour attirer les clients, le village vacances mise sur le tourisme de proximité. "VVF a deux missions. La première c'est de faire partir le plus grand nombre de personnes avec des aides au départ. Puis surtout, c'est faire découvrir et faire vivre des territoires avec des retombées économiques." À Die, le VVF met en avant la clairette et les activité de nature. "Vous pouvez faire de la randonnée, du canyoning, du parapente, du vélo électrique", énumère Grégoire Mallet.

En Région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a 15 centres de vacances VVF. Ils emploient plus de 1000 personnes.

___________________________________________________

France Bleu Drôme Ardèche est à vos côtés pour vous accompagner pendant la période de déconfinement. Chaque jour à 7h16, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?