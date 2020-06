"La relance éco" : le World Trade Center Brest veut profiter de son réseau mondial pour surmonter la crise

Il en existe 320 dans 90 pays, dont deux en Bretagne : à Rennes, et à Brest depuis un an et demi. Les World Trade Centers célèbrent ce vendredi leur journée mondiale, comme chaque 12 juin à l'initiative des Nations Unies.

Lancé par la CCIMBO il y a un an et demi dans la cité du Ponant, le club d'affaires compte 39 entreprises adhérentes comme la SDMO, Bpifrance, Breizelec, Laïta, le Crédit Agricole du Finistère ou le CIC Ouest.

Forcément bousculé par la crise sanitaire, le World Trade Center Brest a dû reprogrammer un certain nombre d'événements de mars à septembre. Mais il organise ce vendredi un webinaire en anglais (une conférence en ligne) avec des responsables de WTC du monde entier (Chine, Inde, Pays-Bas, Italie, Algérie, USA). Des opérations de réseautage qui "stimulent les échanges" entre les membres selon le responsable Sébastien Cann, qui estime que cette initiative est un "formidable atout pour mettre en relation les acteurs économiques et plus de 320 villes dans le monde."

Des villes plus résilientes

D'après une étude américaine de 2019, les villes dotées d'un World Trade Center résistent mieux aux aléas économiques. Notamment parce qu'elles sont plus connectées et accueillent davantage d'étudiants étrangers. Le réseau est d'ailleurs une force pour surmonter les difficultés. Par exemple, le siège de l'organisation à New York a créé un centre de ressources en ligne sur le Covid-19, qui profite à l'ensemble des membres des WTC du monde entier.

Placer Brest sur les radars des décideurs

L'une des ambition du club est de renforcer l'attractivité de la pointe bretonne. "On veut rendre Brest visible sur les radars des décideurs internationaux, explique Sébastien Cann. Un défi car Brest est une toute petite ville par rapport aux dizaines de mégalopoles, souvent des capitales, qui possèdent un World Trade Center. Mais la dynamique est "très positive. On a reçu des demandes du Chili, d'Italie ou d'ailleurs, d'acteurs économiques qui recherchent des partenaires sur la région, c'est aussi ça notre rôle de mise en relation".