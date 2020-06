La relance éco : Le zoo de Labenne accueille de nouveau les visiteurs

C'est l'un des plus beaux zoos de Nouvelle-Aquitaine qui a rouvert ses portes il y a quelques jours : le zoo de Labenne. Une visite animalière au cœur de la nature avec plus de 60 espèces et plus de 200 animaux.

Depuis le 27 mars 2012, la passion s’est emparée de cet îlot de nature niché au coeur de la forêt landaise : le Zoo de Labenne. Véronique, Damien et leur fils, le petit Noé, sont désormais les heureux propriétaires de ces 5 hectares de chênes lièges et de pins maritimes dans lesquels évoluent plus de 200 animaux venus des 5 continents. Passionné de nature et du monde animal, c’est dans les Landes que ce couple basco-béarnais peut enfin concrétiser un rêve vieux de plusieurs années. Entourés de soigneurs passionnés, ils se sont lancés dans cette belle aventure : dédier leur vie aux animaux et à leur sauvegarde.

Le Zoo de Labenne de nouveau ouvert aux visiteurs depuis le 30 mai

Durant le confinement, le zoo de Labenne a été contraint de fermer ses portes. Une fermeture qui n'est pas synonyme d'arrêt total de son activité car il a fallu continuer à nourrir et à soigner les animaux. La situation économique est très compliquée car le zoo ne dispose d'aucune subvention. Ils ne font leur chiffre d'affaire qu'avec les ventes de billets et en boutique. Depuis le 30 mai, date de réouverture, les touristes sont au rendez-vous et les gérants n'espèrent qu'une seule chose : réussir la saison estivale.