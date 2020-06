La relance éco : les affaires reprennent au ralenti pour les déménageurs Voinet à Besançon

Chaque jour, France Bleu Besançon s'intéresse à une entreprise ou à une filière économique de notre région. Ce lundi, les Déménageurs Voinet, à Besançon. L'entreprise s'attend à un été très timide, alors que juillet et août sont les mois les plus importants de l'année.

La reprise reste très timide pour les Déménagements Voinet à Besançon. D'ordinaire, juillet et août sont les deux mois de l'année les plus importants... mais en 2020, l'été s'annonce catastrophique. "On a du travail jusqu'à mi juin, avec les déménagements reportés à cause du confinement" explique Stéphane Voinet, directeur de cette entreprise de déménagement, "mais ensuite, on n'a rien à faire...".

Le chiffre d'affaires en chute libre

Cette société a vu son chiffre d'affaire s'écrouler de 70% pendant le confinement. Stéphane Voinet estime avoir perdu "un mois de chiffre d'affaires pendant cette période" et prévoit de perdre "un autre mois cet été". On pourrait imaginer une reprise sur les chapeaux de roue pour les déménageurs, mais il n'en est rien. _"On n'a reçu aucun appel après le 16 mars" _et ceux qui appellent d'ordinaire en avril pour un déménagement en juillet ou août n'ont pas non plus décroché le téléphone depuis le 11 mai.

Ce qui est perdu est perdu" Stéphane Voinet, directeur

Pour Stéphane Voinet, plusieurs facteurs expliquent ce calme plat : des mutations gelées, des travaux reportés, des projets suspendus etc. "Ce qui est perdu est perdu... Ce qu'on ignore maintenant, c'est ce qu'on va encore perdre" selon le directeur.

Chômage partiel?

Conséquences de ce climat d'incertitude : les cinq travailleurs saisonniers risquent de ne pas être embauchés cet été. Et si l'horizon ne s'éclaircit pas, le patron pourrait recourir au chômage partiel pour les quinze salariés permanents.

